Covid-19

A Comissão Europeia afastou hoje a possibilidade de instaurar procedimentos por défice excessivo aos Estados-membros, atendendo ao impacto da pandemia da covid-19 na economia europeia, que comparou a uma "cratera" provocada por um asteroide.

Na apresentação das recomendações específicas por país, no quadro do "semestre europeu" de coordenação de políticas orçamentais, o executivo comunitário apontou que, "atendendo à incerteza excecional inerente ao extraordinário impacto macroeconómico e orçamental da pandemia, considera que, na conjuntura atual, não deve ser tomada qualquer decisão sobre a possibilidade de sujeitar os Estados-Membros a um procedimento relativo aos défices excessivos".

Nas previsões macroeconómicas da primavera, divulgadas há duas semanas, em 06 de maio, a Comissão Europeia projetou que, como resultado das medidas orçamentais robustas adotadas pelos Estados-membros para apoiar a economia na atual crise, o défice público na zona euro aumente de 0,6% do PIB em 2019 para 8,5% em 2020 (recuando para 3,5% em 2021), e antecipou que todos os países da moeda única registem este ano défices bem acima da fasquia dos 3% contemplada no Pacto de Estabilidade e Crescimento (no caso de Portugal, Bruxelas prevê um défice público de 6,5%).