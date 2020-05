Actualidade

O Estado português arrecadou hoje 1.750 milhões de euros no duplo leilão de dívida realizado pela Agência da Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), segundo dados da agência financeira Bloomberg.

Nos bilhetes do Tesouro a 12 meses (com maturidade a 21 de maio de 2021) foram colocados mil milhões de euros, com uma taxa de -0,351%, depois de no leilão de abril a 'yield' ter sido positiva, nos 0,038%, com a procura a exceder em 3,02 vezes a oferta.

O IGCP colocou também 750 milhões de euros em títulos com data de vencimento em 20 de novembro de 2020 (seis meses), com uma taxa de 0,411%, que compara com a taxa de -0,089% do último leilão comparável (de março).