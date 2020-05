Actualidade

O número de desempregados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) aumentou 22,1%, em abril, em comparação com o período homólogo.

De acordo com os dados divulgados hoje pelo IEFP, o número de desempregados inscritos no IEFP subiu para 392.323 (mais 71.083 pessoas).

Em relação a março, o número de desempregados inscritos também subiu, observando-se um crescimento de 14,1% (mais 48.562 pessoas).