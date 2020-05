Actualidade

Os lucros do Crédito Agrícola caíram 22,3%, para 33,8 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020 relativamente ao trimestre homólogo de 2019, em que lucrou 43,5 milhões de euros, foi hoje divulgado.

"O Grupo Crédito Agrícola apresentou um resultado líquido consolidado de 33,8 milhões de euros no exercício do primeiro trimestre do ano, valor que representa menos 22,3% face ao mesmo período em 2019, e para o qual o negócio bancário contribuiu com 29,3 milhões de euros, ou seja -20,0% face ao período homólogo", pode ler-se num comunicado enviado às redações.

O comunicado do grupo liderado por Licínio Pina assinala que "no negócio bancário, a carteira de crédito bruto a clientes do Grupo Crédito Agrícola ascendia a 10,6 mil milhões de euros, um aumento de 6% nos últimos 12 meses".