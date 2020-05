Actualidade

O filme luso-português "Mulheres em Quarentena", de Bárbara Tavares, está em competição no Festival de Curta-Metragem Corona, criado na Alemanha em tempo de pandemia da covid-19, e que está a decorrer 'online', disse a realizadora.

O filme, com cinco minutos de duração, divide-se entre duas mulheres isoladas em casa com os filhos por causa da covid-19, uma delas a viver em Brasília, no Brasil, e a outra em Lisboa.

Em nota de imprensa, a realizadora explica que as duas mulheres "tiveram liberdade para filmar o que julgassem representativo dos seus dias e os seus sentimentos vivendo a quarentena".