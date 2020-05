Actualidade

A vigilância balnear em Mira arranca já no sábado, disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara deste concelho, numa primeira reação à atribuição da Bandeira Azul à Praia de Mira pelo 34.º ano consecutivo.

A Praia de Mira viu hoje confirmado o estatuto de única zona balnear do mundo a receber, sem interrupções, a Bandeira Azul em todas as edições do galardão internacional que distingue a qualidade das praias, ao ser incluída na listagem de 2020 divulgada em Lisboa pelo Programa Bandeira Azul.

"É um orgulho e uma responsabilidade para nós, sobretudo nesta época de pandemia e desconfinamento. Vamos trabalhar para que tudo corra bem, mantendo a Praia de Mira e a Praia do Poço da Cruz como locais seguros de todos os pontos de vista", disse ao autarca à Lusa.