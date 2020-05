Covid-19

As organizações Amnistia Internacional, Justiça Global e Coletivo Papo Reto criticaram hoje operações policiais conduzidas durante a pandemia no Brasil, exigindo explicações às autoridades do Rio de Janeiro, um dos estados mais afetados pela violência policial.

Em comunicado, as referidas organizações de direitos humanos mencionaram o caso de João Pedro Mattos Pinto, um menino de 14 anos morto a tiro na segunda-feira, durante uma operação policial contra traficantes de droga na região metropolitana do Rio de Janeiro, e que gerou comoção no país, assim como uma ação da polícia que fez mais de 10 mortos numa favela, na semana passada.

"É absurdo, e aquém de qualquer padrão de responsabilidade com a vida, a realização das operações policiais como as que vitimaram, na sexta-feira, 13 pessoas no Complexo do Alemão ou que causaram a morte do menino João Pedro Mattos Pinto, na noite da última segunda-feira, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo", indicou a diretora executiva da Amnistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck,.