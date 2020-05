Covid-19

O Crédito Agrícola já aprovou moratórias de crédito como forma de apoio à economia, no contexto da pandemia de covid-19, de 2.088 milhões de euros, dos quais 1.981 correspondentes ao mecanismo público, divulgou hoje o grupo.

"No âmbito da atual pandemia covid-19, e com referência a 14 de maio de 2020, o Crédito Agrícola dá nota que aprovou moratórias num valor total de 2.088 milhões de euros, dos quais 1.981 milhões de euros respeitam à moratória legal (DL 10/J-2020)", pode ler-se num comunicado do grupo dirigido por Licínio Pina, que apresentou hoje os resultados trimestrais (lucro de 33,8 milhões de euros).

A tabela associada ao comunicado detalha ainda que as "imparidades e provisões do exercício" foram contabilizadas em 27,5 milhões de euros, um aumento de 26,6 milhões de euros face ao milhão contabilizado em março de 2019, e fonte oficial do Crédito Agrícola confirmou à Lusa que o valor foi constituído em resposta à pandemia de covid-19.