Actualidade

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social afirmou hoje que os pedidos de pensões que aguardavam resposta há mais de 90 dias diminuíram em 52,3% e as reformas atribuídas em abril subiram 26% face ao mês homólogo.

Os dados foram avançados pela ministra Ana Mendes Godinho durante uma audição na comissão parlamentar da especialidade ao abrigo do Regimento da Assembleia da República.

Sobre as questões colocadas pelos deputados relacionadas com os atrasos na atribuição das pensões, a ministra adiantou que "os números apontam para um aumento de capacidade de resposta de mais 25,8% de número de processos concluídos no mês de abril face ao mês homólogo de 2019 e também uma diminuição de 52,3% do número de processos em análise há mais de 90 dias".