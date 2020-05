Actualidade

As multas aplicadas por desflorestação ilegal na Amazónia brasileira estão suspensas desde outubro passado, sob um decreto do Presidente do país, Jair Bolsonaro, denunciou hoje a organização não-governamental (ONG) Human Rights Watch (HRW).

Segundo a organização, os agentes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) aplicaram efetivamemte milhares de multas por desflorestação ilegal e outras infrações ambientais, quer na Amazónia, quer em outras partes do Brasil.

Contudo, a partir de outubro, com base num decreto de Jair Bolsonaro datado de abril de 2019, os processos administrativos foram "praticamente todos paralisados", tendo, no máximo, sido aplicada multa efetiva a infratores em cinco casos, de acordo com informações oficiais obtidas pela HRW.