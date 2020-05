Covid-19

O consumo de gasolina caiu 61,3% e o de gasóleo registou um decréscimo de 44,6% em abril em relação ao mesmo período do ano passado, adiantou a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro).

"A gasolina e o gasóleo sofreram uma redução muito significativa, cerca de 56,1 mil toneladas (-61,3% para a gasolina) e menos 189,2 mil toneladas (-44,6%) para o gasóleo. O consumo de 'jet' na aviação apresentou uma redução ainda mais significativa, menos 117,3 mil toneladas (-93,4%)", referiu a entidade, em comunicado.

A associação recordou que, tal como tinha previsto na nota referente às reduções de consumo em março, "em abril elas foram cerca do triplo na gasolina (de 20,9% para 61,3%), mais do triplo no gasóleo (de 12,3% para 44,6%) e dispararam no 'jet' (de 34,3% para 93,4%)".