Covid-19

O município de Gouveia, no distrito da Guarda, lançou um programa para "incrementar a atividade empresarial" e combater os efeitos da pandemia da covid-19 na economia local, foi hoje anunciado.

"Tendo em conta a reabertura de atividade de vários estabelecimentos que se encontraram encerrados durante o regime de estado de emergência e que estão a ser afetados pela conjuntura excecional que se vive no concelho e no país, o município de Gouveia decidiu adotar um conjunto de medidas com o objetivo de proteger o emprego e estimular a atividade das empresas, em complemento com os apoios prestados pelo Estado", refere a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

O programa denominado "Gouveia Investe" tem como objetivo "incrementar a atividade empresarial" através "da redução dos custos de contexto das empresas".