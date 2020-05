Actualidade

O ministro do Ambiente e Ação Climática afirmou hoje que o Governo quer mobilizar 4,5 mil milhões de euros para um "choque de investimento público" na área, mas admite que estará dependente de haver fundos europeus.

"Com uma forte componente de investimento público, se para tal existirem condições de financiamento a nível europeu, mas também com a participação de investimento privado, queremos mobilizar 4,5 mil milhões de euros para investimentos que apostam na sustentabilidade, que asseguram uma sociedade mais equilibrada e mais justa", disse João Pedro Matos Fernandes perante os deputados da Comissão Parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território.

Matos Fernandes afirmou que o período de crise que se aproxima por causa da paralisia económica provocada pela pandemia da covid-19 obriga a uma resposta "simultânea e imediata" da qual faz parte um "essencial aumento do investimento público".