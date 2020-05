Covid-19

A petrolífera francesa Total deverá assinar em junho acordos de financiamento com duas dezenas de bancos no valor de 15 mil milhões de dólares, devendo retomar nesse mês as operações do projeto de gás natural em Moçambique.

De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, que cita fontes próximas do processo, a primeira e mais significativa fase dos financiamentos para o projeto de gás natural liquefeito no norte do país, na Área 1, o maior investimento privado em África, envolve instituições financeiras, incluindo 20 bancos.

A garantia de 15 mil milhões de dólares (13,6 mil milhões de euros) em financiamento para a construção do projeto orçamentado em 23 mil milhões de dólares (21 mil milhões de euros), que vai liquefazer gás natural para exportação, surge numa altura em que as companhias de petróleo e gás estão focadas no controlo dos custos, num contexto de redução da procura por energia e pressão nos preços, cortando os lucros das empresas.