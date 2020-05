Actualidade

A antiga ministra da Saúde da Guiné-Bissau Magda Nely Robalo vai presidir ao Comité de Ética e Governação do Fundo Global de Luta contra a Sida, Tuberculose e Malária, anunciou hoje a própria nas redes sociais.

"Foi com muita honra que assumi, há uma semana, as funções de presidente do Comité de Ética e Governação do Fundo Global de Luta contra o VIH/Sida, a Tuberculose e o Paludismo", escreveu Magda Nely Robalo, na sua página na rede social Facebook.

Na mensagem, a antiga representante da Organização Mundial da Saúde na Namíbia e no Gana agradeceu também aos membros da administração do Fundo Global pela sua "eleição, que foi precedida de um processo criterioso de seleção".