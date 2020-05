Actualidade

Portugal quer que a extensão de funcionamento da central nuclear espanhola de Almaraz seja sujeita a uma avaliação de impacto ambiental, apesar de a lei de Espanha não obrigar a isso, afirmou hoje o ministro do Ambiente.

Falando numa audição na Comissão Parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, João Pedro Matos Fernandes, afirmou que "o Governo entende que o prolongamento da licença deve ser sujeito a uma avaliação de impacto ambiental".

Num parecer emitido no início do mês, o Conselho de Segurança Nuclear de Espanha deu "parecer técnico positivo e condicionado" para prolongar o funcionamento de um dos reatores de Almaraz até 2027 e outro até 2028, afirmou, acrescentando que Portugal, através da Agência Portuguesa do Ambiente, já mandou uma carta à tutela espanhola "para ter a maior informação possível".