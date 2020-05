Covid-19

A Universidade da Beira Interior (UBI) vai produzir 2.000 máscaras sociais para serem utilizadas por docentes e funcionários da academia como medida de proteção face à covid-19, anunciou aquela instituição de ensino superior, sediada na Covilhã, distrito de Castelo Branco.

Em comunicado, a UBI refere que o modelo das máscaras foi desenvolvido por três docentes da instituição e que está certificado pelo CITEVE - Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário, com a categoria de nível 3.

"A confeção destes equipamentos de proteção individual resulta de um plano conjunto da reitoria e do departamento de Ciência e Tecnologia Têxteis, com o objetivo de garantir a adequada proteção à comunidade da UBI, tendo em conta a determinação do Governo da obrigatoriedade do uso de máscara pela população", é referido.