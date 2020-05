Covid-19

A apresentadora norte-americana Oprah Winfrey vai oferecer subsídios às cidades a que chama 'casa', através de um fundo de combate ao coronavírus de cerca de 11 milhões de euros, anunciou hoje a própria.

Através da Fundação de Caridade Oprah Winfrey, a apresentadora vai doar dinheiro a organizações dedicadas a ajudar comunidades carentes em Chicago, Baltimore, Nashville, Tennessee, Milwaukee e Kosciusko, no Mississípi, onde nasceu.

"Vai haver necessidade de as pessoas com meios se chegarem à frente. Isto não vai desaparecer. Mesmo quando o vírus já cá não estiver, a devastação deixada por pessoas sem trabalho há meses, que viveram salário a salário e gastaram as poupanças - essas pessoas vão precisar de ajuda. Olhem para o vosso bairro e vejam como podem servir e onde o vosso serviço é essencial. Esse é realmente o trabalho essencial para as pessoas de meios", afirmou à Associated Press.