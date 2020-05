Brexit

O Governo britânico reconheceu hoje que vão ser necessários alguns controlos aduaneiros a partir de janeiro na circulação de mercadorias entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido no âmbito do acordo de saída da União Europeia.

"Vão ser necessários alguns controlos, apoiados por processos eletrónicos, de acordo com o estatuto existente da ilha da Irlanda como uma Unidade Epidemiológica Única, com base no que já acontece em portos como Larne e Belfast", refere um documento hoje publicado.

Porém, acrescenta o texto, "o que o protocolo [sobre a Irlanda do Norte integrado no Acordo de Saída] não faz é criar - nem inclui nenhuma disposição para criar - qualquer tipo de fronteira internacional no mar da Irlanda entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte".