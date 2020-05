Actualidade

O número de beneficiários de prestações de desemprego aumentou em abril 13,9% face ao mês anterior e 17,2% comparando com o mesmo período do ano passado, para quase 198 mil, segundo as estatísticas mensais divulgadas hoje pela Segurança Social.

"Em abril de 2020 verificou-se um aumento em 24.134 das prestações de desemprego, para um total de 197.949, que corresponde a um acréscimo mensal de 13,9% e de 17,2% face a abril de 2019", indica a síntese estatística elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O subsídio de desemprego abrangeu 169.016 pessoas em abril, um aumento de 16,3% face a março e de 21,8% relativamente ao mês homólogo.