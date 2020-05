Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje que se a auditoria ao Novo Banco vier a revelar falhas de gestão que injustifiquem as injeções de capital, o Fundo de Resolução "tem toda a legitimidade" para recuperar o dinheiro.

A coordenadora do BE, Catarina Martins, arrancou o debate quinzenal de hoje com a questão do Novo Banco por considerar necessário saber o que mudou para que "uma auditoria que era indispensável agora ser dispensável", deixando uma pergunta a António Costa: "quando a auditoria for conhecida, como é? se tiver sido mal gerido o Novo Banco, vamos lá buscar o dinheiro?".

Em resposta, o primeiro-ministro começou por distinguir "os diferentes intervenientes" do Estado.