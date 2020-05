Actualidade

O emissário da ONU para o conflito no Médio Oriente, Nickolay Mladenov, exortou hoje Israel a "abandonar as ameaças de anexações" e pediu aos líderes palestinianos que retomem as negociações "com todos os membros do Quarteto".

"Apelo aos meus colegas do Quarteto [Estados Unidos, Rússia, União Europeia e ONU] a trabalharem com as Nações Unidas para se chegar rapidamente a uma proposta que lhe permita desempenhar o papel de mediador e trabalhar em conjunto com os países da região para fazer avançar a paz", acrescentou Mladenov numa reunião do Conselho de Segurança.

A declaração de Mladenov - que raramente é tão direto, observa a agência noticiosa France-Presse (AFP) - surge depois de o Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, ter anunciado o fim da cooperação securitária com Israel, que tem afirmado frequentemente que pretende anexar os territórios da Cisjordânia ocupada.