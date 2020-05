Actualidade

O antigo presidente do CDS-PP Manuel Monteiro é de novo militante do partido, depois de o processo de refiliação ter ficado concluído na segunda-feira, com a entrega do cartão de militante, disse à Lusa o secretário-geral do partido.

"Na segunda-feira demos conta ao professor Manuel Monteiro de que está novamente filiado no partido", disse à Lusa Francisco Tavares.

Nesse dia, Manuel Monteiro, que estava afastado do partido há 22 anos, recebeu o cartão de militante das mãos do atual presidente, Francisco Rodrigues dos Santos.