Actualidade

As autoridades moçambicanas resgataram hoje o empresário Manish Cantilal, raptado há pouco mais de um mês no bairro Alto-Maé, na capital moçambicana, disse à Lusa fonte policial.

Manish Cantilal foi encontrado num cativeiro na cidade da Matola, nos arredores da capital moçambicana, numa operação dirigida pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic), indicou a fonte.

A localização do cativeiro do empresário moçambicano foi possível através de uma denúncia de um dos quatro homens detidos durante uma outra operação de resgate do filantropo Rizwan Adatia, que esteve 21 dias fechado num cativeiro no bairro de Mulotane, distrito de Boane, a 43 quilómetros do centro de Maputo.