Actualidade

Dois terços das 38 praias fluviais distinguidas com a Bandeira Azul situam-se no Centro de Portugal, região onde a praia de Mira se tornou hoje a única no mundo a receber o galardão 34 anos consecutivos.

As praias do Centro de Portugal conquistaram este ano mais duas bandeiras azuis em relação a 2019, de acordo com a lista hoje divulgada pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), subindo para 85 o número de praias distinguidas com o galardão ambiental na região.

Num universo nacional de 360 praias, o Centro possui 57 praias costeiras (mais 2 que em 2019) com Bandeira Azul, 26 interiores (as mesmas do que no ano passado) e ainda duas embarcações de ecoturismo.