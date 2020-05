Covid-19

Itália registou nas últimas 24 horas 161 mortes associadas à doença covid-19, um número quase idêntico ao registado na terça-feira (162), totalizando 32.330 vítimas mortais desde o início da pandemia, divulgou hoje a Proteção Civil italiana.

No total, e desde o surgimento dos primeiros casos no país, a 21 de fevereiro, Itália contabiliza 227.364 infetados, com 665 novos casos nas últimas 24 horas, dos quais cerca de metade na região da Lombardia (norte), principal foco do surto no território italiano ao longo dos últimos meses.

Este número de novos casos representa um decréscimo em relação a terça-feira, dia em que foram diagnosticadas 813 novas infeções pelo novo coronavírus.