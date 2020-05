Covid-19

O diretor do departamento africano do Fundo Monetário Internacional (FMI), Abebe Selassie, disse hoje que a previsão de contração económica na região vai ser revista em baixa nas próximas semanas devido aos efeitos da pandemia da covid-19.

"Esta é uma das alturas mais desafiantes e difíceis de sempre, para a economia e para as pessoas", disse o responsável do FMI durante um 'webinar' organizado pelo Instituto Real de Assuntos Internacionais britânico, a Chatham House.

"Quando nos juntámos para fazer as previsões [do relatório de abril sobre a África Subsaariana], centrámo-nos no valor de 1,6% para a contração económica, o que significa uma redução per capita de 4%, e nessa altura esperávamos que as medidas de confinamento fossem limitadas a um trimestre e que depois haveria uma recuperação, mas vemos agora que a reabertura das economias e a recuperação está a ser mais lenta, por isso vamos rever a previsão de evolução da economia nas próximas semanas", disse o diretor do departamento africano.