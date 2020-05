Actualidade

O ministro do Mar disse hoje em Peniche que não pode comprometer-se com um aumento da quota da sardinha até serem conhecidos os resultados do cruzeiro realizado em março, apesar de admitir que existe uma melhoria do recurso.

"Há menos de um ano que surgiram sinais de que o 'stock' está a recuperar, tendo o primeiro sinal surgido em setembro, os dados dos cruzeiros de março estão a ser trabalhados e não podemos cometer erros de que nos arrependamos amanhã", disse Ricardo Serrão Santos aos jornalistas.

Questionado sobre o eventual aumento da quota de pesca para a sardinha ainda para este ano, o governante não se comprometeu, remetendo para "dentro de menos de um mês", quando deverão estar concluídas as reuniões em torno da avaliação das possibilidades de pesca".