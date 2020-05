Moçambique/Dívidas

A procuradora-geral da República de Moçambique acusou hoje as autoridades norte-americanas de falta de cooperação no processo judicial sobre as dívidas ocultas, assinalando que o silêncio dos EUA está a prejudicar as investigações e a celeridade da justiça.

"Quanto aos Estados Unidos da América, apesar das inúmeras insistências - a última das quais após o julgamento de Jean Boustani, um dos envolvidos neste processo, que correu termos num tribunal em Nova Iorque -, continuam sem responder aos nossos pedidos", declarou Beatriz Buchili, falando perante o parlamento durante a apresentação do relatório de atividades anual do Ministério Público, relativo a 2019.

A justiça moçambicana e a norte-americana disputam a extradição da África do Sul do ex-ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang pelo seu papel na operação que levou à contração de dívidas consideradas ilegais pelas autoridades dos dois países.