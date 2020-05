Covid-19

O Conselho Diretivo da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) defendeu hoje que, face ao impacto da covid-19, o projeto do aeroporto complementar do Montijo deverá ser retomado "com a maior brevidade", assegurando a recuperação económica do país.

"No seguimento da avaliação da atual situação e desafios futuros colocados pela covid-19, o conselho diretivo da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) considera que a recuperação económica do país depende do aumento da sua capacidade aeroportuária. Nesse sentido, o projeto do aeroporto complementar do Montijo deverá ser retomado com a maior brevidade", indicou, em comunicado, esta confederação.

Para a CTP, o aumento da capacidade aeroportuária de Lisboa vai permitir um crescimento de até 50 milhões de passageiros, potenciando também o 'hub' da TAP à América do Norte e do Sul, assim como a proximidade aos países da diáspora portuguesa.