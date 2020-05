Covid-19

A associação sindical dos juízes considera que há tribunais que não cumprem as condições necessárias para o reinício dos julgamentos presenciais na próxima semana, em fase de pandemiade covid-19, e apresentou hoje à ministra da Justiça três questões problemáticas.

Segundo o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), foram apresentadas na reunião com a ministra Francisca Van Dunem as preocupações dos magistrados referentes à exigida limpeza dos espaços, à ausência de barreiras de proteção nas salas de audiência e à falta janelas ou ar condicionado nas salas em muitos dos 300 tribunais do país.

Em relação à limpeza dos espaços, Manuel Soares disse à Lusa que habitualmente os compromissos com empresas preveem a limpeza de manhã ou de tarde dos locais, mas "o Governo disse que ia estender esses contratos" ou arranjar bolsas de horas ou piquetes para "aumentar a disponibilidade de limpar os diferentes espaços dos tribunais", tal como está previsto no plano de medidas para reduzir o risco de transmissão do coronavírus.