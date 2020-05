Covid-19

O ex-Presidente brasileiro Lula da Silva afastou a possibilidade de se recandidatar nas eleições previstas para 2022, mas disse que quer impedir que o Brasil tenha outro chefe de Estado como Jair Bolsonaro, atual mandatário do país.

"Tenho repetido que, quando chegar em 2022, eu vou estar com 77 anos de idade. Eu não tenho porque ser candidato a Presidente. Eu já fui. O que eu não vou deixar é esse país voltar a ter um Presidente da 'qualidade' do Bolsonaro", escreveu o histórico líder do Partidos dos Trabalhadores na rede social Twitter, na noite de terça-feira.

"O Bolsonaro poderia ter chegado e dito às pessoas: 'Olha, eu não tenho a solução, não tenho a vacina. Mas vamos ter cuidado, nos cuidar, conversar para preservar os empregos'. Era o que esperava de um chefe de Estado preocupado com 210 milhões de pessoas", indicou ainda o antigo mandatário, acrescentando que "se não fosse o coronavírus", já "estaria na rua gritando 'Fora Bolsonaro'".