Covid-19

Mais de 33 mil contratos de locação financeira, representando 5,2 mil milhões de euros, terão beneficiado de moratória de pagamento de rendas entre março e abril, estima a associação setorial, apelando para a simplificação dos procedimentos necessários.

Segundo dados avançados hoje à agência Lusa pela Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting (ALF), pelo menos 33.267 contratos de locação financeira - imobiliária e mobiliária - beneficiaram de moratória neste período, na sequência da crise gerada pela pandemia de covid-19, seja através da moratória pública ou de regimes voluntários das locadoras.

Contudo, alerta a associação liderada por Alexandre Santos, os prolongamentos que as locadoras estão a disponibilizar aos clientes "obrigam a que, no caso dos bens locados sujeitos a registo, como automóveis e imóveis (incluindo para habitação própria), sejam também alterados os prazos de término das operações junto das respetivas conservatórias", complicando bastante a atividade do setor.