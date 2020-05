Actualidade

O saldo global das Administrações Públicas foi, em termos comparáveis, de 50 milhões de euros negativos no primeiro trimestre deste ano, um valor que representa um decréscimo homólogo de 758 milhões de euros, segundo contas da UTAO.

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) adiantou hoje, num relatório sobre a execução orçamental dos primeiros três meses deste ano, que as áreas que contribuíram para este resultado foram o Estado, Segurança Social e Administração Local, tendo os Serviços e Fundos Autónomos e a Administração Regional melhorado a sua posição orçamental.

A UTAO diz que no final do primeiro trimestre, o Estado registou "um défice em contabilidade pública de 1.711 milhões de euros, mantendo os restantes subsetores uma posição excedentária", indicou a unidade, apontando um "recuo do saldo global no primeiro trimestre" que "resulta do ritmo de crescimento da despesa (5,3%) ter excedido o da receita (1,3%), quedando-se ambos abaixo das variações respetivas previstas no OE/2020", lê-se no relatório.