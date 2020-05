Actualidade

A Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) está preocupada com "a extraordinária incerteza" a médio prazo e com a "probabilidade substancial de ondas adicionais de covid-19" para a atividade económica nos Estados Unidos, foi hoje divulgado.

"Além de pesar bastante na atividade económica no curto prazo, os efeitos económicos da pandemia criaram um volume extraordinário de incerteza e riscos consideráveis no médio prazo", afirmam as atas da última reunião da Fed, há três semanas, hoje divulgadas.

Especificamente, o documento acrescenta que "a probabilidade substancial de ondas adicionais do surto no curto ou médio prazo" sugerem que o banco central manterá as medidas de estímulo monetário excecionais por um tempo.