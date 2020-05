Covid-19

O Estádio Capital do Móvel, casa do Paços de Ferreira, foi o 10.ª estádio a ser a ser aprovado pela Direção Geral de Saúde (DGS) para receber jogos da I Liga, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Em comunicado, a LPFP anunciou que "a Autoridade de Saúde do ACES Vale do Sousa Norte informou esta noite a FPF de que emitiu parecer favorável à utilização do Estádio Capital do Móvel em jogos da Liga".

"A autorização favorável foi conferida depois das visitas efetuadas e da documentação recebida", avança ainda a Liga, informando que, desta forma, já são 10 os estádios autorizados a receber os jogos das últimas 10 rondas da I Liga 2019/2010, que está prevista ser retomada em 04 de junho.