Actualidade

O treinador Sérgio Vieira, que conduziu o Farense à I Liga de futebol após 18 anos de ausência, vai renovar contrato por mais três temporadas, anunciou quarta-feira a SAD algarvia.

"O Sporting Clube Farense comunica que chegou, no dia 19 de Maio de 2020, a acordo para a renovação de contrato com o 'coach' Sérgio Vieira por mais três anos, reforçando a confiança depositada no início da época 19/20", informou o clube de Faro, em comunicado divulgado nas redes sociais.

De acordo com Sérgio Vieira, citado no mesmo comunicado, "esta renovação é reflexo de uma profunda simbiose de valores, objetivos e ambições para elevar o clube à grandeza que lhe é condicente".