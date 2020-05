Actualidade

Um jovem de 18 anos morreu hoje após ser baleado na favela Cidade de Deus, localizada na cidade brasileira do Rio de Janeiro, durante uma distribuição de cestas de comida para moradores da área afetados pela pandemia da covid-19.

Segundo informações publicas pelo jornal Extra, o jovem foi baleado no mesmo momento em que agentes da polícia iniciaram uma operação no local.

Moradores e lídes comunitários da Cidade de Deus disseram que os tiros começaram com a entrada de um veículo blindado da Polícia Militar na favela, no momento me que 200 cestas de alimentos eram distribuídas para famílias pobres.