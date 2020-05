Covid-19

A Universidade de Macau (UM) vai integrar um estudo com outras 15 instituições de ensino superior e de investigação sobre os efeitos psicossociais da pandemia da covid-19 no mundo, anunciou o próprio estabelecimento de ensino.

"O estudo tem como objetivo investigar os efeitos a longo prazo da pandemia (...) na saúde mental em todo o mundo, para fornecer orientações políticas (...) e fortalecer os serviços de saúde existentes, para abordar melhor as questões públicas de saúde mental, bem como aprofundar o conhecimento sobre como as populações de diferentes países respondem às adversidades e resistem perante o stresse e perturbações causadas pela pandemia", pode ler-se no comunicado da UM divulgado na quarta-feira.

O estudo vai realizar-se ao longo de um ano, até maio de 2021, em 14 países, a maioria europeus, e vai ser liderado pela Universidade Livre de Amesterdão através do seu instituto de investigação e disseminação de intervenções psicológicas, um centro de colaboração com a organização Mundial de Saúde.