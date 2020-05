Covid-19

Macau registou uma perda de 99,7% no número de visitantes em abril, quando comparado com igual período do ano passado, informaram hoje as autoridades.

"Uma diminuição significativa" em termos anuais, que se traduziu na entrada de apenas 11.041 visitantes, salientou a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) em comunicado.

A mesma entidade indicou que há também a registar "uma queda de 94,8%, em termos mensais, dado que as medidas de quarentena à entrada em Macau foram ainda mais reforçadas em finais de março".