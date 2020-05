Actualidade

Lisboa, 21 mai 2020 (Lusa) - ???????A Câmara de Lisboa vai abrir concurso para financiar mais 200 habitações para sem-abrigo, no âmbito do programa "Housing First", que se juntarão às 180 já existentes, disse à Lusa o vereador com o pelouro dos Direitos Sociais.

"O Plano Municipal para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo vai de 2019 até 2023 e dele já constavam este conjunto de 'Housing First' durante este período. Vamos acelerar [o processo], tendo em atenção que hoje temos um conjunto muito grande de pessoas que estão nas nossas respostas de emergência e que necessitam de respostas definitivas ou, pelo menos, com um horizonte temporal muito mais alargado", afirmou Manuel Grilo (BE, partido que tem um acordo de governação da cidade com o PS).