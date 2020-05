Actualidade

A receita do Imposto do Selo que incide sobre os contratos de arrendamento aumentou 7,6% em 2019, atingindo 13,2 milhões de euros, o valor mais elevado dos últimos 22 anos.

O montante do Imposto do Selo (IS) sobre os contratos de arrendamento de imóveis vem detalhado nas "estatísticas das receitas fiscais" de 2019, recentemente divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) e reflete uma subida de quase um milhão de euros face ao valor arrecadado um ano antes.

De acordo com a legislação em vigor, o valor do Imposto do Selo num contrato de arrendamento e subarrendamento (habitacional e não habitacional), incluindo as revisões de aumento da renda, corresponde a 10% do valor da renda mensal.