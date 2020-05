Covid-19

O diretor do África CDC, John Nkengasong, considerou que as medidas de abertura económica nos países ocidentais vão possibilitar mais apoio e cooperação com África, um continente que está a conseguir conter a pandemia da covid-19.

"Ao sair do confinamento, os países ocidentais, que foram os mais afetados até agora, África vai ter mais hipóteses de ser mais apoiadas; pedimos mais solidariedade internacional, porque esta é uma crise global, e não há nenhuma hipótese de o mundo ser um local seguro se África for o próximo epicentro da doença, por isso espero muita cooperação e apoio a áfrica, e estou muito satisfeito que os países queiram saber como está a correr o nosso combate à covid-19", disse John Nkengasong.

O diretor do Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana (África CDC) falava hoje, a partir de Adis Abeba, durante a conferência de imprensa semanal para fazer o ponto de situação da evolução da pandemia no continente africano.