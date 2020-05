Covid-19

A emigração de portugueses para o Reino Unido estava em crescimento antes de a pandemia covid-19 levar os governos europeus a impor restrições à atividade económica e circulação de pessoas, de acordo com estatísticas oficiais publicadas hoje.

Nos 12 meses até ao fim de março, registaram-se na segurança social britânica 23.925 portugueses, mais 22% do que no mesmo período do ano passado, mostra o relatório trimestral do Ministério do Trabalho e Pensões consultado pela agência Lusa.

Portugal foi o terceiro país europeu com maior de registos (+4.300), atrás da Espanha (+5.000) e Itália (+4.600).