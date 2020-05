Covid-19

As praias devem ter uma equipa de informação e segurança, para facilitar a avaliação das medidas relativas à covid-19 e a articulação com concessionários e restantes entidades, refere o manual sobre a época balnear, enviado às câmaras municipais.

"Se possível, nomeadamente nas zonas balneares com maior afluência, promover a constituição de uma equipa de informação e segurança, que poderá ser comum a várias zonas balneares de um concelho, e que pode facilitar a avaliação da implementação das medidas e a articulação com o concessionário e com as restantes entidades", indica o manual "Ir à praia em segurança".

Depois de o Governo ter anunciado que a época balnear pode começar a partir de 06 de junho, as câmaras municipais receberam um manual, com 34 páginas, em que se apresentam as linhas orientadoras sobre o regime excecional e temporário para a ocupação e utilização das praias, no contexto da pandemia covid-19, que se aplica ao território continental, excluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.