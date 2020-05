Covid-19

A easyJet retoma a partir de 15 de junho "um pequeno número de voos, principalmente domésticos", em 20 aeroportos europeus, entre os quais na rota entre Genebra e as cidades de Lisboa e Porto, anunciou hoje a companhia.

Em comunicado, a companhia aérea de baixo custo adianta que as rotas a retomar a partir de meados do próximo mês - após a paragem determinada pela pandemia de covid-19 - serão operadas a partir de Gatwick, Belfast, Glasgow, Edimburgo, Liverpool, Ilha de Man, Inverness, Bristol, Newcastle e Birmingham, no Reino Unido.

"Adicionalmente, também serão retomados os voos em França desde Nice, Paris Charles de Gaulle, Toulouse, Bordéus, Nantes e Lille, além de operações desde Genebra, na Suíça, para Barcelona, Porto e Lisboa, e desde Milão, em Itália", refere.