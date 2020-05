Covid-19

O cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong considerou hoje que o "contexto extraordinário" da pandemia da covid-19 pode justificar a decisão das autoridades do território de proibirem uma vigília que assinala o massacre de Tiananmen.

"Na minha opinião pessoal", dado "o contexto extraordinário, as regras não podem ser as mesmas, devem ser adaptadas às circunstâncias", comentou o diplomata numa conferência de imprensa que serviu para apresentar o programa do 10 de Junho - Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que se vai realizar com limitações por causa do risco de propagação da covid-19.

Em causa está o facto de ter sido proibida, pela primeira vez em quase 31 anos em Macau, uma vigília para assinalar o movimento democrático chinês que resultou no massacre de Tiananmen, uma decisão da polícia que foi justificada com o risco pandémico que se vive no território.