Actualidade

O Índice do Custo do Trabalho (ICT), ajustado de dias úteis, aumentou 6,5% no primeiro trimestre de 2020, e em relação ao mesmo período de 2019, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No trimestre anterior, esta variação do ICT tinha sido de 0,8%.

Aquela variação homóloga foi explicada pelo acréscimo de 3,1% no custo médio por trabalhador, conjugado com o decréscimo de 3,2% no número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador.