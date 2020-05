Actualidade

O representante especial dos Estados Unidos para o Afeganistão instou hoje a uma redução da violência no país como um passo prévio ao início das conversações de paz entre o governo afegão e os rebeldes talibãs.

Após ter estado reunido na quarta-feira em Cabul com o presidente afegão, Ashraf Ghani, e com Abdullah Abdullah, que está à frente do processo de paz, Zalmay Khalilzad disse hoje através da rede social Twitter: "Em relação à paz, concordámos que a violência é demasiado alta e que é necessário agir com urgência para que todas as partes a reduzam".

"O enviado dos Estados Unidos expressou a esperança de que as negociações intra-afegãs comecem num futuro próximo. Eu sublinhei que a paz também é uma prioridade afegã, mas que necessita um consenso regional e internacional mais forte, assim como uma redução da violência e um cessar-fogo como passos fundamentais para as conversações", escreveu por seu turno Abdullah no Twitter.