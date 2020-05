Migrações

A Hungria vai encerrar os campos de migrantes nas zonas de trânsito na fronteira sul com a Sérvia, após uma decisão recente do Tribunal de Justiça da União Europeia (UE), anunciou hoje o Governo.

"A zona de trânsito era uma solução que protegia as fronteiras da Hungria e a infeliz decisão do tribunal da UE obriga a Hungria a eliminar essas zonas", explicou numa conferência de imprensa Gergely Gulyas, ministro do Gabinete do primeiro-ministro húngaro.

Gulyas especificou que 280 pessoas seriam transferidas para centros de receção no país.